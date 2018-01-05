Косачев: без США у КНДР и Южной Кореи вряд ли что-то получится сделать самостоятельно

Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что США должны подключиться к диалогу между Северной и Южной Кореей, сообщает РИА «Новости».

По его словам, переговоры по участию команды КНДР в Олимпийских играх в Южной Корее могут послужить началом политического диалога.

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«Появляется надежда, что вслед за обсуждением чисто спортивных тем, возможно, последует и диалог политический. Но это уже будет подразумевать включение в такой диалог США, без участия Вашингтона у Северной и Южной Кореи вряд ли что-то получится сделать самостоятельно», — сказал Косачев.

Ранее сообщалось, что КНДР приняла предложение Южной Кореи по переговорам.