Рябков: США ищут предлог для усиления нажима на Иран

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США ищут предлог, чтобы усилить давление на Иран, сообщает РИА «Новости».

«Если ищется предлог для того, чтобы усилить нажим на Иран по причинам, не имеющим отношения к СВПД, а это так и есть по нашим наблюдениям, то тогда это вообще недостойный прием, прием, который не соответствует статусу великой державы. Это способ таскать каштаны из огня и «греть руки» на огне, который они сами разжигают, причем без каких бы то ни было оснований», — сказал Рябков.

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Он отметил, что Москва считает любые односторонние санкции против Ирана нелегитимными.

«Если кого-то не устраивает та или иная сторона внешней политики Ирана, то тогда надо заниматься углублением и наращиванием диалога с этой стороной, искать коллективные решения тех или иных вопросов. Хотя мне не совсем понятна суть американских претензий и к региональной политике Ирана», — добавил Рябков.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли призвала не допустить повторения в Иране сирийского сценария.