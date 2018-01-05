Постпред США при ООН Никки Хейли призвала не допустить развития в Иране сирийского сценария, передает РИА «Новости».

«Мир стал свидетелем ужасов, происходящих в Сирии, которые начались с того, что кровавый режим отрицал право народа на мирный протест. Мы не должны позволить, чтобы это произошло в Иране», — говорится в заявлении Хейли.

Реклама

Ранее источник сообщил, что заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Иране состоится 5 января.

В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Жертвами беспорядков стали не менее 20 человек.