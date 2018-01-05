Рябков рассказал о США и «большом разочаровании последних лет»

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что подход США, которые применяют односторонние санкции как метод решения внешнеполитических проблем, является одним из «больших разочарований последних лет, и, наверное, десятилетий», передает РИА «Новости».

По его словам, позиция России давно и хорошо известна — «односторонние санкции как метод решения внешнеполитических проблем неприемлем, они незаконны».

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«Проблема в том, что примитивизация внешней политики США зашла слишком далеко. У них нет, по-моему, ничего другого в арсенале ведения дел с другими членами международного сообщества, которые не готовы строиться в шеренгу и следовать за США, кроме санкций», — заявил Рябков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что под санкциями США сейчас находятся около 200 физических и более 400 юридических лиц из России.