Кадыров: США готовят Ирану троянского коня

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о намерении оказать поддержку активистам в Иране, отметил, что Вашингтон готовит Тегерану «троянского коня». Об этом Кадыров написал в своем твиттере.

«Дональд Трамп заявил о намерении США оказать участникам акций протеста в Иране чувствительную поддержку, когда наступит подходящее время. Ранее действенную помощь получили народы Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Сербии, Вьетнама и других. Ирану готовят Троянского коня», — заявил Кадыров.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал «огромную поддержку» протестующим в Иране.