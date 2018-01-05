Джонсон и Тиллерсон решили «тщательно следить» за Ираном

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора договорились о необходимости «тщательно следить за ситуацией в Иране». Об этом говорится в сообщении британского МИДа.

Сообщается, что они провели «углубленное конструктивное обсуждение событий в Иране, включая протесты».

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«Они заявили о важности соблюдения права на свободу слова. Также они согласились с тем, что права человека в Иране во время демонстраций должны быть полностью соблюдены, и необходимо тщательно следить за ситуацией», — сообщили в МИДе Британии.

Джонсон «подтвердил постоянную приверженность Великобритании иранской ядерной сделке и сотрудничеству с партнерами для прекращения дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе».

Также главы внешнеполитических ведомств двух стран заявили о необходимости активизации политического процесса в Сирии и договорились продолжить давление на КНДР.

Ранее минфин США расширил санкции против Ирана.