Назарбаев назвал феноменом свое сотрудничество с Путиным

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высоко оценил эффективность своего многолетнего сотрудничества с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в своей книге «Эра независимости», передает РИА «Новости».

«О значимости отношений между Казахстаном и Россией свидетельствовала интенсивность контактов на высшем уровне. Мое многолетнее плодотворное взаимодействие с В.В. Путиным — это исключительный по своей насыщенности и результативности международно-политический феномен», — написал Назарбаев.

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Кроме того, автор поделился своим видением управленческих качеств Путина.

«У него есть очень сильное для политика качество — способность к самообучению. Путин 2001 года и Путин 2017 года — это разные по классу и видению политики. Конечно, большие посты и большие события учат людей. Но вопрос в том, какие выводы из этой учебы делают люди», — отметил Назарбаев.

Ранее Путин рассказал о высоком авторитете Казахстана на мировой арене.