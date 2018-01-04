США при Трампе приняли наименьшее число беженцев со времен терактов 11 сентября

США при президентстве Дональда Трампа приняли наименьшее число беженцев за год, сообщаетUSA Today.

По данным Госдепа, со дня инаугурации было одобрено 29,022 тыс. заявок, что стало наименьшим показателем с 2002 года.

Предыдущее рекордно низкое число было зафиксировано в 2002 году и составило 29,468 тыс. заявок. Тогда ужесточение миграционной политики было связано с терактами 11 сентября.

Ранее СМИ сообщили, что медиамагнат Руперт Мердок назвал президента США Дональда Трампа «идиотом» из-за его взглядов на миграционную политику.