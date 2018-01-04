Сеул и Пхеньян вновь поговорили по «горячей линии»

Сеул и Пхеньян провели телефонный разговор по линии связи, которая была восстановлена накануне, сообщает «Ренхап».

Представитель Южной Кореи поинтересовался, будет ли КНДР уведомлять о чем-либо, но в Северной Корее ответили отрицательно.

«Если будет что сообщить, мы свяжемся с вами», — сказал представитель КНДР.

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КНДР снова открыла приостановленную «горячую линию» на следующий день после того, как в Сеуле предложили переговоры на высоком уровне.

Накануне КНДР и Южная Корея провели телефонный разговор.