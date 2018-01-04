СМИ: Тони Блэр преждупреждал Трампа о слежке британских спецслужб

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр предупредил помощников президента США Дональда Трампа, что британские спецслужбы могут вести слежку за ним во время предвыборной кампании в США, пишет издание The Telegraph со ссылкой на отрывок книги «Огонь и ярость. В Белом доме Трампа» журналиста Майкла Вульфа.

Согласно книге, бывший премьер-министр поделился «сочным слухом» с зятем Трампа Джаредом Кушнером в феврале прошлого года.

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Блэр предположил, что Британия может «следить за персоналом команды Трампа, за его телефонными звонками и другими сообщениями и, возможно, даже за самим Трампом».

Как отмечает издание, представитель Блэра отверг все обвинения, назвав их «полностью сфабрикованными».

Ранее СМИ сообщали, что медиамагнат Мердок назвал Трампа «идиотом».