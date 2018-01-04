Трамп распустил комиссию по расследованию возможных фальсификаций на выборах
Президент США Дональд Трамп распустил комиссию по расследованию возможных фальсификаций на президентских выборах 2016 года, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
Как отмечается, президент поручил в дальнейшем проработать данный вопрос министерству внутренней безопасности.
«Вместо того, чтобы участвовать в бесконечных судебных разбирательствах по расходам налогоплательщиков, сегодня я подписал распоряжение о роспуске комиссии и попросил Департамент внутренней безопасности рассмотреть эти вопросы и определить следующие направления действий», — сказал Трамп.
Комиссия, возглавляемая вице-президентом Майком Пенсом, была создана в мае прошлого года для изучения возможного мошенничества на выборах. Однако ее деятельность встретила сопротивление со стороны руководства многих штатов.