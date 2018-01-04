СМИ: медиамагнат Мердок назвал Трампа «идиотом»

Медиамагнат Руперт Мердок назвал президента США Дональда Трампа «идиотом» из-за его взглядов на иммиграционную политику, свидетельствует новая книга. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на книгу о распрях в Белом доме, написанной Майклом Вольфом, биографом Мердока.

Автор описывает прошлогоднюю встречу Трампа с главами технологических компаний. Одним из ключевых вопросов была возможность ограничения выдачи визы, используемой для привлечения иностранных талантов в технические компании.

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Мердок по телефону поинтересовался у Трампа итогами встречи и настаивал на послаблениях для соискателей данных виз, на что Трамп ответил ему: «мы разберемся». После того, как медиамагнат положил трубку, он назвал Трампа «чертов идиот», пишет автор книги.

Ранее СМИ сообщали о еженедельных беседах Трампа с Мердоком. Отмечалось, что между главой государства и владельцем медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporation установились близкие и глубокие отношения.