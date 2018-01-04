В Белом доме объяснили слова Трампа о «безумии» экс-советника

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп был разгневан словами своего бывшего советника Стивена Бэннона, сообщает Reuters.

По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп с возмущением воспринял критику Бэннона

Ранее Трамп заявил, что его бывший советник Бэннон «сошел с ума».

Критика со стороны Трампа последовала в ответ на книгу Бэннона. В ней бывший советник назвал встречу Дональда Трампа-младшего с «русскими» в июне 2016 года предательской