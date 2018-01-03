Суд подтвердил отказ Саакашвили в статусе беженца

Окружной административный суд Киева полностью отказал экс-главе Одесской области Михаилу Саакашвили в его иске к государственной миграционной службе (ГМС) Украины. Об этом сообщает «Украинская правда».

Как сообщается, Саакашвили просил суд «признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС по рассмотрению жалобы и сообщения об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем или лицом, которому требуется дополнительная защита».

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Судья Татьяна Скочок постановила отказать одесскому экс-губернатору в удовлетворении иска. Теперь у Саакашвили есть 30 дней для обжалования решения.

Ранее Саакашвили рассказал о желании генпрокуратуры Украины «избавиться» от него.