Путин и Моди поздравили друг друга с Новым годом
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры стран обменялись поздравлениями с Новым годом.
«Обсуждено развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией», — говорится в сообщении.
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе индийской стороны.