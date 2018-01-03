Путин и Моди поздравили друг друга с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин на церемонии приветствия премьер-министром Республики Индии Нарендрой... Дмитрий Азаров/POOL/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры стран обменялись поздравлениями с Новым годом.

«Обсуждено развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе индийской стороны.