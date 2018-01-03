Яровая прокомментировала спор лидеров США и КНДР о размерах ядерных кнопок

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что словесная перепалка лидеров США и КНДР о ядерных кнопках превращает политику в пародию, передает РИА «Новости».

«Новогоднее обращение о ядерных кнопках и реакция на него превращают серьезную политику в пародию, лишенную здравого смысла и ответственности», — заявила Яровая.

Реклама

Она пояснила, что в новом году хотелось бы увидеть не браваду обвинений и угроз, а умное, исключительно правовое обеспечение безопасности в мире.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что у него тоже есть «ядерная кнопка», которая «больше и мощнее».