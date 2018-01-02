Захарова посоветовала США поделиться с миром опытом разгона протестов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала постпреду США при ООН Никки Хейли поделиться американским опытом разгона протестных акций. Об этом она написала в фейсбуке.

Комментируя слова Хейли о том, что США созовут экстренное заседание Совбеза и СПЧ ООН по Ирану, Захарова отметила, что делегации США есть что рассказать.

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«Нет сомнений, что делегации США есть что рассказать миру. Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как «зачищался» Фергюсон», — написала Захарова.

Ранее Хейли заявила, что США созовут экстренное заседание СБ и СПЧ ООН из-за событий в Иране. В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят массовые акции протеста Жертвами беспорядков стали не менее 20 человек.