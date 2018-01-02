Аксенов назвал нацизм неотъемлемой частью идеологии Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал нацизм неотъемлемой частью государственной идеологии Украины, передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал очередной марш в Киеве в честь дня рождения Степана Бандеры.

«Эта власть в очередной раз показывает всему миру, что украинский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины. Бабий Яр, Волынская резня, Хатынь, Одесса, Донбасс — это звенья одной цепи. В этом трагическом списке мог быть и Крым», — заявил Аксенов.

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Он отметил, что происходящее в Киеве поддерживается нынешними властями Украины.

«Считаю, что необходимо добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной на международном уровне», — подчеркнул Аксенов.

Ранее в центре Киева прошло факельное шествие в честь годовщины дня рождения Степана Бандеры.