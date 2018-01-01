Белый дом опроверг сообщения об отмене визита Пенса в Израиль

Пресс-секретарь вице-президента США Майкла Пенса Джеррод Аген опроверг появившуюся информацию в СМИ о том, что визит заместителя американского президента в Израиль отложен на неопределенный срок.

«Как мы и сообщали, вице-президент посетит Израиль и Египет позднее в этом месяце. Все противоположные сообщения являются неверными», — написал Аген в своем твиттере.

Реклама

Он отметил, что «циркулирует ложная информация о задержке» визита.

Ранее издание Times of Israel сообщило, что визит Майкла Пенса в Израиль отложен на неопределенный срок из-за графика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.