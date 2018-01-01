СМИ: Пенс отложил визит в Израиль из-за графика Нетаньяху

Визит вице-президента США Майкла Пенса в Израиль отложен на неопределенный срок, пишет издание Times of Israel.

Отмечается, что 1 января МИД Израиля опубликовал список государственных деятелей, которые прибудут с визитом в Израиль в январе, но Пенса среди них не оказалось.

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Предполагалось, что вице-президент США прибудет в Израиль 14 января, однако в этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полетит в Индию в рамках запланированного ранее визита.

21 декабря Майкл Пенс подтвердил намерение совершить официальные визиты в Египет и Израиль.