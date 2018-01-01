Нетаньяху о смене власти в Иране: иранцы и израильтяне вновь будут отличными друзьями

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался в поддержку массовых протестов в Иране и пожелал иранцам «успехов в их благородной борьбе за свободу».

«Этот режим отчаянно пытается посеять ненависть между нами. Но у них не получится. И когда этот режим падет, а однажды он падет, иранцы и израильтяне вновь будут отличными друзьями», — сказал Нетаньяху в своем видеообращении в твиттере.

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Он также пожелал «иранскому народу успехов в их благородной борьбе за свободу». Помимо этого Нетаньяху назвал обвинения Израиля в подстрекательстве к протестам в Иране «ложными и смешными».

«Сегодня я услышал заявление президента (Ирана Хасана. — «Газета.Ru») Роухани о том, что Израиль стоит за протестами в Иране. Это не только ложно, но и смешно… Храбрые иранцы выходят на улицы в поисках свободы и справедливости. Они хотят вернуть базовые свободы, в которых им было отказано в течение десятилетий», — заявил Нетаньяху.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани назвал причины массовых протестов, охвативших всю страну, а также тех, кто виноват в происходящем.