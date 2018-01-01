МИД назвал «внутренним делом» массовые протесты в Иране

В Министерстве иностранных дел России выразили надежду на то, что протесты в Иране не будут развиваться по сценарию насилия и кровопролития, передает РИА «Новости».

«Это внутреннее дело Ирана», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе также заявили о недопустимости внешнего вмешательства, которое способно дестабилизировать обстановку в Иране.

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Ранее президент Ирана Хасан Роухани назвал причины массовых протестов, охвативших всю страну, а также тех, кто виноват в происходящем.

Антиправительственные протесты продолжаются в Иране с 28 декабря. К настоящему моменту в ходе протестов погибли по меньшей мере 12 человек, сотни людей арестованы.