Вован и Лексус разыграли Порошенко в новогоднюю ночь

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Украины Петра Порошенко в новогоднюю ночь, передает телеканал RT.

По словам Вована, идея позвонить Порошенко от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга была спонтанной.

«Экспромтом решили позвонить и поздравить его. Для этого включили настоящую фразу Йенса Столтенберга. Порошенко был просто счастлив, там в начале разговора он сказал: «Вау!», — рассказал Кузнецов.

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Он уточнил, что звонок украинскому лидеру был сделан буквально в 00.40 по Киеву.

«И он был очень доволен, что сам генсек НАТО поздравил его с Новым годом», — добавил Кузнецов.

В декабре Петр Порошенко в разговоре с пранкером Лексусом обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию на Украине с помощью экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.