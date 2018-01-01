Путин договорился о встрече с Нетаньяху

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Птуин договорился провести встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает РИА «Новости».

«Путин и Нетаньяху условились в ближайшее время провести встречу с тем, чтобы обсудить текущие вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по различным международным и региональным вопросам», — сказал Песков.

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По его словам, во время разговора Путин поздравил Нетаньяху с наступившим Новым годом.

«Лидеры пожелали друг другу и народам двух стран в наступившем году всего самого доброго», — добавил Песков.

Ранее Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с финским коллегой Саули Ниинистё ситуации в Сирии и на Украине.