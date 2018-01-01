Путин рассказал, как публичность повлияла на его привычки

Президент России Владимир Путин в эфире юбилейной программы «Время» рассказал, как публичность повлияла на его привычки, передает РИА «Новости».

«Я все-таки старался всегда быть непубличным человеком», — заявил Путин.

Кроме того, он отрицательно ответил на вопрос, надо ли было ему избавляться от привычек, когда он стал чаще появляться в кадре.

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«Как ни странно, нет. Почему? Потому, что она, действительно, на виду, но в моей прежней жизни я все время старался вести себя так, как будто за мной постоянно наблюдают. Поэтому, вот это странно, но это так сложилось. Сказать, что мне пришлось что-то кардинально поменять, пожалуй, нет», — рассказал Путин.

Ранее Владимир Путин пришел в эфир программы «Время» и поздравил ее с юбилеем.