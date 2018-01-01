В Крыму новогоднее обращение Порошенко назвали «ядом в блестящей обертке»

Депутат Госдумы от Крыма, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко к украинским гражданам.

«Учитывая отторжение украинского населения от своих лидеров, Порошенко пытается «добрым словом» формировать сторонников в Крыму и в Донбассе. Правда, следует заметить, что в этой ситуации, после бомбардировок и диверсий, все его слова — это яд в блестящей обертке», — заявил Бальбек в разговоре с RT.

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По его словам, «верить хладнокровному убийце собственного народа могут лишь сумасшедшие, а еще западное сообщество».

«С такими рулевыми никакой оптимизм не поможет. Хотя, без сомнения, украинский народ не падает духом даже в самых сложных ситуациях. И я не исключаю, что на этой оптимистичной ноте они сбросят со свой шеи порошенковское ярмо», — добавил Бальбек.

Ранее Петр Порошенко во время новогоднего поздравления обратился к жителям Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска, назвав их «братьями и сестрами» Украины, а также отметил оптимизм, веру в свою страну и в свои силы как главные ресурсы украинского народа.