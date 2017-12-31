Порошенко рассказал о ценности украинского паспорта

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ценность паспорта страны продолжает расти. Об этом он написал в фейсбуке.

«Украинцы могут путешествовать без виз в 85 стран мира. И 2017-й год стал прорывом в безвизовом направлении, когда свои границы для наших граждан открыли страны Европейского Союза. С сегодняшнего дня украинцы могут путешествовать без оформления визы еще и в Объединенные Арабские Эмираты», — отметил Порошенко.

Ранее Порошенко назвал главное национальное достижение Украины.