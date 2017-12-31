Клинцевич рассказал, в каком качестве Трамп войдет в историю

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что президент США Дональд Трамп войдет в историю как «президент США времен великих побед России в Сирии». Об этом Клинцевич написал в фейсбуке.

«Как говорят у нас в России, опять двадцать пять. Видимо, Дональд Трамп очень хочет войти в историю как победитель ИГ в Сирии и Ираке. Простим хозяину Белого дома эту его маленькую слабость, и ответим по-новогоднему, перефразируя старый советский анекдот.

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Дональд Трамп действительно войдет в историю как президент США времен великих побед России в Сирии», — отметил Клинцевич.

Ранее в Госдуме ответили на слова Трампа о том, что коалиция США отвоевала у «Исламского государства» почти 100% территории в Ираке и Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.