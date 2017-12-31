Трамп обвинил окружение Обамы в утечках информации из Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что люди из окружения экс-главы государства Барака Обамы, сохранившие посты в администрации президента, виновны в утечках информации из Белого дома. Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Он (Обама — «Газета.Ru») был очень добр ко мне лично, однако его люди были совсем не так приятны. Там было много враждебности и злости. Утечки — пример этого», — отметил Трамп.

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Он также выразил сожаление в связи с тем, что за кулисами происходят «неприятные вещи», несмотря на то, что сам Обама является приятным человеком.

Ранее СМИ сообщили, что расследование ФБР «дела о России» началось из-за слов советника Трампа в баре.