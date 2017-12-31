Власти Конго приказали отключить интернет перед оппозиционными демонстрациями

Правительство Республики Конго приказало интернет-провайдерам отключить доступ в сеть и обмен SMS-сообщениями по всей стране 31 декабря в связи с запланированными антиправительственными демонстрациями, сообщает Reuters.

Католические активисты призвали людей выйти на улицы и требовать, чтобы президент Джозеф Кабила не менял конституцию и не выдвигался на третий срок, а также выпустил политических заключенных.

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Согласно конституции страны, Кабила должен был уйти в отставку в прошлом декабре по истечению мандата, но очередные выборы президента неоднократно откладывались и теперь запланированы на декабрь 2018 года.

В сентябре 2016 года в столкновениях протестующих с полицией в столице Конго Киншасе были убиты по меньшей мере 17 человек.