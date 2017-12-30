Трамп поддержал протестующих в Иране

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере поддержал демонстрантов в Иране, выступающих против правительства.

«Множество сообщений о мирных протестах граждан Ирана, которые насытились коррупцией режима и его разбазариванием национальных богатств для спонсирования терроризма за рубежом. Иранские власти должны уважать права своих людей, включая право на выражение себя. Мир наблюдает!», — написал Трамп.

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Президент также снабдил свое сообщение хэштегом «протесты в Иране».

Ранее сообщалось, что антиправительственные демонстрации проходят в нескольких городах Ирана.