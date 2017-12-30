Косачев рассказал об элементе информационной войны Госдепа

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил ,что призывы США к Москве повлиять на власти Сирии для прекращения атак на свой народ являются элементом информационной войны Госдепа, передает РИА «Новости».

«Призывы госдепартамента США к России повлиять на власти Сирии, чтобы те, мол, не проводили варварские атаки против собственного народа, преследуют вполне конкретные цели — дискредитировать позиции Башара Асада в грядущем мирном урегулировании в Сирии, отсюда и весь пафос про атаки против народа», — заявил Косачев.

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По его словам, «Вашингтону нужно доказать, что это его коалиция воюет с теми, с кем надо, а вот Дамаск (и поддерживающая его Россия) — против народа».

Ранее Госдеп призвал Россию заставить власти Сирии прекратить «варварские атаки».