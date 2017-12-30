Путин поздравил с новогодними праздниками Елизавету II и Терезу Мэй

Президент России Владимир Путин поздравил с новогодними праздниками королеву Великобритании Елизавету II и британского премьер-министра Терезу Мэй, сообщается на сайте Кремля.

«Глава Российского государства также поздравил с рождественскими и новогодними праздниками Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II и Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезу Мэй, подчеркнув, что развитие российско-британского сотрудничества отвечало бы коренным интересам народов наших стран и всей Европы», — говорится в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил папу Римского Франциска с Новым годом и Рождеством.