Лукашенко дал характеристику жителям западной Украины

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что жители западной части Украины являются очень трудолюбивыми и порядочными людьми. Об этом сообщает RT.

«Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю ещё с молодости, — мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать», — заявил Лукашенко.

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Президент Белоруссии добавил, что он очень хочет «чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски».

По словам Лукашенко, для него «это самая важная проблема».