Путин подписал закон о комплексных запросах на услуги в МФЦ

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий получить несколько услуг в многофункциональных центрах (МФЦ) по одному запросу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе предлагается наделить МФЦ правом формировать комплект документов по запросу и осуществлять выполнение каждой из услуг в запросе. С соответствующими ведомствами МФЦ будет взаимодействовать без участия заявителя.

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Кроме того, в законе предполагается установить соответствующую административную или уголовную ответственность для сотрудников МФЦ при невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей.

Ранее сообщалось, что кабмин одобрил оплату налогов в МФЦ.