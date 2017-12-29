Саакашвили рассказал о желании генпрокуратуры Украины «избавиться» от него

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne заявил, что у генпрокуратуры Украины нет дела на него, но есть желание «избавиться» от него.

«Мой голос можно использовать в любом ракурсе, голос любого можно использовать, но тут вопрос очень конкретный: в чем преступление? Где какие-то деньги? Что я нарушил? Собрание людей – это не преступление. Призывать к конституционному переходу – это не преступление. Даже деньги брать – это не преступление, хотя я их не брал, тем более от таких источников. Тут все очень просто: у них нет дела. У них есть дикое желание избавиться от меня в Украине», — заявил Саакашвили.

Ранее Саакашвили назвал условие для возвращения ему украинского гражданства.