Песков рассказал о последней рабочей пятнице Путина в 2017 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин в последнюю пятницу уходящего года будет работать до семи вечера, передает РИА «Новости».

«У президента где-то, наверное, часов до шести, до семи есть внутренние разные совещания. Пресс-служба, вы знаете, работает круглосуточно. Я надеюсь, что где-то часиков до семи поработаем, а потом перестанем это делать», — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, как Путин отметит Новый год.