Песков рассказал, как Путин отметит Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства Владимир Путин встретит Новый год, передает «Интерфакс».

Песков сказал, что Путин будет традиционно встречать Новый год «в кругу родных, близких и друзей».

«Для него это семейный праздник, за исключением тех случаев, когда это не связано непосредственно с работой. Также будет традиционно в этом году», — сказал Песков.

В прошлом году Путин пригласил парламентариев «махнуть» по бокалу шампанского.