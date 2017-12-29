Порошенко назвал главное национальное достижение Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что главными национальными достижениями в 2017 году стали введение безвизового режима со странами Евросоюза. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

«Безвиз — это когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не платя визовые сборы, не заполняя кучу не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому Союзу», — заявил Порошенко.

Он также отметил важность продолжения поддержки со стороны западных стран.