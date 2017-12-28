Лавров в шутку рассказал, куда еще вмешается Россия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку рассказал, в дела каких стран Москва вмешалась в этом году и какие «задачи» еще предстоит выполнить. Об этом сообщает НТВ.ru.

«Вы не все перечислили, что мы в этом году сотворили. Швеция, Дания, Черногория, Македония, Австрия… Пришлось трудиться. Из-за этого у нас не доходили руки до других вещей, которые не менее важны. Например, как культурные связи с Японией развивать… Пока императора японского снять не получается. Мы все делали, чтобы это было поскорее, но 2 года он выпросил. Но надеемся!» — отметил Лавров.

Ранее Лавров заявил о вмешательстве США в российские выборы.