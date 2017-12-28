Россия предложила США гарантировать невмешательство в дела друг друга

МИД России вручил послу США в Москве Джону Хантсману документ, в котором предлагается гарантировать невмешательство стран в дела друг друга. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, передает РИА «Новости».

Она сообщила, что записка была передана 21 декабря. В ней говорилось об «относительно давних и системных устремлений Вашингтона воздействовать на происходящее в РФ в своих интересах».

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«В ней также снова подтверждена готовность к обмену письмами или иными формами гарантий взаимного невмешательства в избирательные и прочие внутриполитические процессы. Соответственно, дело за американской стороной», — сказала Захарова.

Ранее Захарова назвала реакцию Госдепа на решение ЦИК по Алексею Навальному «прямым вмешательством».