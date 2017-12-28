Саакашвили подал иск против миграционной службы Украины

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал иск в суд против государственной миграционной службы Украины. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева.

«Истец просит суд признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС по рассмотрению жалобы и сообщения об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании Михаила Саакашвили беженцем или лицом, нуждается в дополнительной защите, в сроки, определенные законодательством», — сообщили в суде.

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Сообщается, что Саакашвили попросил суд обязать службу рассмотреть жалобу.

Также суд уже рассматривает другой иск Саакашвили, в котором он требует признать противоправным и отменить решение миграционной службы об отказе в оформлении документов о признании его лицом, которому необходима дополнительная защита.

Ранее Саакашвили заявил, что в миграционной службе ему выдали справку о продлении срока пребывания на Украине.