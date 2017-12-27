Захарова возмутилась данными о суточных российских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась после публикаций СМИ о сумме суточных российских дипломатов в зарубежных поездках. Об этом она написала в своем фейсбуке «Прихожу домой, а на меня родственники косо смотрят. Где, говорят, деньги, Зин. И статью ... мне молча показывают. А там: «В зарубежных поездках дипломаты получают 147 тыс. руб. в сутки. И все это со ссылкой на опубликованные Минфином данные. Чтобы уже никак не открутиться», — написала Захарова. Реклама

Она отметила, что после этого ей позвонили из бухгалтерии.

Захарова опровергла информацию о подобных суммах и также потребовала опровержения от изданий, опубликовавших данный материал.

Ранее сообщалось, что Минфин впервые выложил информацию о средних заработных платах работников федеральных госорганов.