Путин встретился с новыми губернаторами и их предшественниками

Президент Владимир Путин встретился с избранными губернаторами и их вышедшими в отставку предшественниками, передает РИА «Новости».

Президент отметил, что встреча проходит в «необычном формате».

«Мы никогда не собирались так, но подобная встреча имеет смысл. Это, во-первых, демонстрация преемственности. Новые руководители могут опираться и развивать все те достижения, которые были до них», — пояснил Путин.

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Президент сказал, что один из бывших губернаторов как-то отметил, что не будет вмешиваться в дела своего преемника. Он отметил, что с одной стороны, «это хорошо, так как новоизбранный руководитель несет всю ответственность за свою работу, но в то же время он должен иметь возможность опираться на то, что сделано и на опыт предшественников».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назначил бывшего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе (ЦФО).