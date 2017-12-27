Меркель и Макрон призвали стороны конфликта на востоке Украины к обмену всеми пленными

__is_photorep_included11553716: 1

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали стороны конфликта на востоке Украины к обмену всеми пленными. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

«Меркель и Макрон призвали конфликтующие стороны содействовать обмену оставшимися заключенными. Кроме того, Международному комитету Красного Креста (МККК) должен быть предоставлен полный доступ, и поиск МККК пропавших без вести лиц должен быть поддержан», — говорится в сообщении.

Реклама

Главы государств также подчеркнули, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет.

Ранее сообщалось, что Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики совершили самый большой обмен пленными с 2014 года.