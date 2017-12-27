Главком ВМС Украины выступил в суде по делу Януковича

Главком ВМС Украины Игорь Воронченко дал показания по делу экс-президента страны Виктора Януковича, сообщает телеканал News One.

Воронченко заявил, что ВСУ могли «освободить» Крым за один день 27 февраля 2014 года. По его словам, у него были наготове два танка, которыми украинские военные были готовы обстрелять здание Верховной Рады, однако такого приказа не было отдано.

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«27 февраля такого приказа не было. Приказ поступил после 8 марта», — рассказал он.

Ранее экс-премьер министр Украины Арсений Яценюк допустил, что Янукович мог бы вернуться к власти в 2014 году.