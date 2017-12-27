Путин пообещал не навязывать идею укрупнения регионов

Президент России Владимир Путин на заседании госсовета призвал к осторожности после предложения об укрупнении регионов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«С экономической точки зрения это часто целесообразно. Но у нас есть Конституция, мы не можем и не будем навязывать это», — сказал Путин.

Реклама

Кроме того, он напомнил о советском опыте.

«В советское время прошла идея Ленина о том, каким должен быть создан Советский Союз. По сути, были созданы крупные суперрегионы, тогдашняя Россия, как бы она не называлась, тогда ее называли Советский Союз», — сказал Путин.

Он напомнил, что в Конституции от 1924 года было прописано право республик на выход из состава СССР.

«Результат хорошо известен - распад Советского Союза», — отметил Путин.

Ранее Владимир Путин на заседании госсовета заявил, что регионы не должны набирать новые долги и разбрасываться бюджетными средствами.