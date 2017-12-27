МИД ответил ЕС на претензии по Навальному

Глава департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России Андрей Келин назвал необоснованной реакцию Брюсселя на отказ оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации на президентских выборах в России, передает РИА «Новости».

По его словам, в своем заявлении представители ЕС ссылаются на решение ЕСПЧ по приговору 2013 года, в то время как в феврале 2017 года суд подтвердил пятилетний условный срок Навальному о растрате.

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«Так что это выборочное прочтение со стороны ЕС реальной ситуации. Поэтому реакция Брюсселя необоснованна», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в ЕС прокомментировали отказ ЦИК России допустить Навального к выборам.