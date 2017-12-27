Южная Корея настаивает на пересмотре дела о жертвах японского насилия времен войны

Соглашение с Японией от 2015 года по южнокорейским женщинам, которые вынуждены были во время Второй Мировой войны работать в японских борделях, не удовлетворяет требования жертв, заявила министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва. Об этом сообщает Reuters.

Министр извинилась за вызвавшую противоречия сделку после того, как назначенная ей комиссия огласила результаты расследования на эту тему.

Реклама

Из результатов расследования следует, что спор о «женщинах для утешения» не мог быть «фундаментальным образом разрешен», потому что требования жертв о компенсации со стороны Японии на законодательном уровне не были удовлетворены.

Теперь правительство Южной Кореи рассмотрит результаты расследования и после консультаций с жертвами и членами общественных организаций примет соответствующие политические решения.

Дебаты о жертвах японского насилия продолжаются не первое десятилетие. Так, в прошлом году после установки памятника «женщинам для утешения» напротив посольства Японии в корейском Пусане посол Японии в Южной Корее был временно отозван.