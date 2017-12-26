Избирателей проинформируют о выборах президента России через сеть аптек

Российский Центризбирком заключил соглашение о взаимодействии в вопросах информирования о предстоящих выборах президента с фармацевтической компанией, в которую входит крупнейшая сеть аптек, передает РИА «Новости».

Документ предусматривает, в том числе, распространение печатных и аудиовизуальных материалов о ходе президентских выборов.

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Соглашение вступило в силу с момента подписания и будет действовать вплоть до дня выборов — 18 марта 2018 года, указано в сообщении на сайте.

«Эта очередная договоренность ЦИК России будет работать на максимальное распространение информации о предстоящих выборах президента Российской Федерации», — цитирует сайт слова председателя ЦИК Эллы Памфиловой.